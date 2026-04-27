Drei Fragen und ein möglicher Gewinn? Man brauchte auch ein bisschen Glück. Christina Teichmann vom gleichnamigen Freizeitunternehmen aus Ohrdruf jedenfalls war von Teilnehmern am Gewinnspiel dicht umringt. Viele schauten sich auch das Innere der Reisemobile an und waren beeindruckt. „Also, wenn wir gewinnen, dann geht es an den Bodensee“, meinte Familie Ullrich und schon wanderte der ausgefüllte Zettel in die durchsichtige Box.