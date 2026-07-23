Schmalkalden: Preise für hervorragende Gründer

Mit 500 Euro dotiert

Die ersten Preise waren mit jeweils 500 Euro dotiert. Darüber freuten sich in der Kategorie „Freiberufliche Dienstleistungen“ die Schmalkalderin Charlotte Margraf. Sie hatte die Jury mit ihrem Konzept von „The Inside Work“ überzeugt. „Für mich war der Gründungswettbewerb vor allem eine wertvolle Möglichkeit mein Herzensprojekt sichtbar zu machen und mit anderen zu teilen“, sagte sie nach ihrer Präsentation. Sie sei mit der Haltung angetreten, dass sie wisse, was sie könne. Es sei ein großer Erfolg gewesen, diese Bühne nutzen zu können. Am Ende sei die Freude über den ersten Platz natürlich doppelt so groß gewesen.