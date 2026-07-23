Schmalkalden: Preise für hervorragende Gründer

Im technischen Bereich war Martina Bode von der Sponsor-Firma BIM Textil-Service GmbH in Gerstungen anwesend, die die Preise gemeinsam mit GFE-Geschäftsführer Martin Voigt überreichte. Alle Teilnehmer bekamen Urkunden.
Wiederholt werden soll die Veranstaltung ganz ohne Wettbewerbscharakter im Herbst. Dann werden die Gründer ihre Ideen voreinander präsentieren, um so gezielt voneinander zu lernen. Zudem werden alle Teilnehmer zum ThEx Award 2026 vorgeschlagen.
GFE-Geschäftsführer Martin Voigt sprach von einer gelungenen Veranstaltung mit äußerst bemerkenswerten Vorträgen. Der Gründungsideenwettbewerb setzt seit Jahren ein starkes Signal für die regionale Wirtschaft, stellte er heraus. Die Erfahrungen zeigten: Über 80 Prozent der Teilnehmenden gründen ihr Unternehmen auf Grundlage des eingereichten und anschließend zum Businessplan weiterentwickelten Ideenpapiers. Viele Gründer bestätigten, dass der Wettbewerb für sie ein Sprungbrett in die Selbständigkeit war.