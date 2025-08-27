Irgendwie fügte sich alles zusammen: In dem Wohn- und Geschäftshaus am Soldatensprung 2 wurden Anfang des Jahres Räume frei, Anne Ritzmann suchte eine Perspektive und Peggy Frobenius stand vor der Aufgabe, nach 20 Jahren ihre Praxis zu modernisieren. Warum dann nicht alles zusammenpacken und gleich in neue Räume investieren und eine Praxisgemeinschaft bilden?, dachten sich die beiden Frauen, die schon so viele Jahre in getrennten Praxen nebeneinander arbeiteten. „Da wir uns auch privat gut verstehen, entschieden wir, es nun zusammen zu versuchen“, erzählt Frobenius. Auch die Digitalisierung können sie nun als Team in Angriff nehmen.