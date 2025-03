Vor zehn Jahren übernahm Dr. Rainer Fahr die Praxis von Dr. Maria Thiele am Schmalkalder Neumarkt, da die Ärztin in den Ruhestand ging. Fahr betrieb seit 2002 bereits in Suhl eine Praxis mit dem Schwerpunkt Diabetologie, Schmalkalden wurde eine Filiale. Da sich Diabetologen untereinander gut kennen und Rainer Fahr ein überzeugter Netzwerker ist, hatte er erfahren, dass die Praxis frei werden würde. „Mir war aber gleich klar, dass ich einen Partner oder eine Partnerin brauche, um den Praxisbetrieb abzusichern“, erzählt der Inhaber. Zupass kam ihm, dass er berechtigt ist, auszubilden. Und so konnte er Luisa Nickel einen Tag in Schmalkalden einsetzen, er selbst ist zwei Tage in Schmalkalden vor Ort.