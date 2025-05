Seit etwa zwei Wochen ist das östliche Portal von Schloss Wilhelmsburg gesperrt und damit auch die Zufahrt. Gäste erreichen das Renaissanceschloss aktuell nur zu Fuß über die große Schlosstreppe und aus Richtung Stadt über den Schlossberg. Diesmal baut nicht die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, sondern die Landesforstanstalt. In deren Eigentum befinden sich das Forstgebäude, der Hof und der Torbogen, informiert Forstamtsleiter Dominik Hessenmöller auf Nachfrage der Redaktion. Und der Torbogen wird gerade saniert. Im Zuge der Arbeiten wird auch die Zufahrt erweitert, um Rettungskräften künftig eine bessere Zugänglichkeit zu ermöglichen. Die Finanzierung läuft über die Eigentümerin mit finanzieller Unterstützung durch die unteren Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen in Höhe von 5000 Euro. Die Bauplanung und -überwachung erfolgt in Regie des Schmalkalder Ingenieurbüros für Bauwesen Karin Tretau, die Bauausführung durch die Firma Rost, Schmalkalder Buntsandstein. Trotz der Einschränkungen bleibt das Museum weiterhin für Besucher geöffnet.