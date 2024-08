So einen Menschenauflauf wie am 6. August 2024 hat es in der Weidebrunner Gasse 28 zu Schmalkalden wohl zuletzt im August 1989 gegeben, als es es um Visa für Ungarn ging. Damals war das einst als Bankhaus errichtete Gebäude noch eine Polizeidienststelle, in der man seinen Personalausweis oder eben Papiere für Reisen ins Ausland bekam. Jetzt beherbergt das markante „Haus am Tor“, das zwischenzeitlich auch vom Katasteramt genutzt wurde, eine 640 Quadratmeter große Seniorenresidenz mit zwölf Wohnungen und eine Tagespflegeeinrichtung des Pflegedienstes Eck. Dutzende Gäste waren schon am Mittag zu dem doppelten Festakt im Gebäude gekommen oder hatten im Festzelt Platz genommen, es sollten am Ende rund 300 werden. Doch nicht nur Steffen Eck, der die feierliche Eröffnung des Hauses und das 30-jährige Bestehen seines Pflegedienstes feierte, hatte großen Grund zur Freude. Auch Schmalkaldens Bürgermeister Thomas Kaminski ist hochzufrieden, dass das Gebäude in die richtigen Hände gekommen, saniert wurde und jetzt wieder genutzt wird. Schon im Bauausschuss im Dezember 2015 ging es um das Projekt, die erste urkundliche Erwähnung sozusagen. Doch die Geschichte ist noch ein bisschen älter, frühere Vorgespräche sind nicht dokumentiert. Dass die Stadt Schmalkalden dem Floher Eck die Immobilie übertrug, hängt mit dessen Engagement in Kleinschmalkalden und einem dortigen Referenzobjekt zusammen. „Es musste die richtige Person sein, das war uns klar. So haben wir uns die ehemalige Schule in Kleinschmalkalden angeschaut, wo er die Ärmel hochgekrempelt hat“, so Kaminski, der sich über die schöne Stadtentwicklung freut. Das nächste prägende Gebäude, die herausgeputzte neue alte Schule, die Hauptsitz der Schmalkalder Polizei war, steht auf der anderen Seite der Straße.