Schmalkalden: Nonstop zu Fuß nach Frankfurt am Main

Recht beachtlich sollte die Strecke letztes Jahr zur Premiere sein. „Je länger, desto besser – schließlich spendeten die Sponsoren pro Kilometer“, sagt Hobby-Läufer André Simon aus Schmalkalden. Er suchte sich die 124 Kilometer von Schmalkalden nach Jena aus – und „spielte“ so 2553,18 Euro für KIO ein. Die drei Buchstaben stehen für den Verein Kinderhilfe Organtransplantation e.V., der sich um die Bedürfnisse transplantierter junger Menschen kümmert – um Kinder und Jugendliche also, denen eine Niere oder ein anderes Organ eingesetzt wurde. Mit dem Lauf hat er für sich Grenzen überschritten. Und doch ließ ihn seither das Gefühl nicht los, es erneut versuchen zu müssen. „Ich werde es wieder tun!“, hatte er letztes Jahr schon angekündigt. Doch mit den 124 Kilometern will er sich nicht begnügen. Aber bleiben denn genug Kraft und Ausdauer, um in diesem Jahr noch eins draufzusetzen?