Das Geschäft ist gut angelaufen. Bei schönem Wetter kommen Menschen schon vor dem Mittag in die Eisdiele, trinken Kaffee oder bestellen einen Eisbecher, während sie die Sonne auf dem Markt genießen. Das neue Eiscafé „Zanellato“ auf dem Altmarkt in Schmalkalden wurde am Valentinstag eröffnet. Die Eigentümer kommen aus Brasilien, ihre Mitarbeiter und Familie aus Italien.