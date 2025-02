Bürgermeister Thomas Kaminski saß hier einst auf dem Stuhl von Zahnärztin Christina Sauerbrei. Die drei Behandlungsräume gibt es nicht mehr. Sie haben sich in Beratungszimmer verwandelt. Wo früher Karies und Co. bekämpft wurden, finden jetzt Einzel-, Paar- oder Gruppengespräche in vertraulicher Atmosphäre statt.