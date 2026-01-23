Die Idee ist bereits bekannt – Menschen zum Musizieren zusammenbringen. Das Besondere am neuen Workshop ist, dass das gemeinsame Musizieren unter Anleitung von Daniel Schröter und Carsten Daerr stattfindet. Schröter ist der neue Lehrer an der Musikschule Schmalkalden, der seit August vergangenen Jahres E-Gitarre lehrt. Carsten Daerr ist kein Unbekannter: Er gab bereits Jazz-Workshops und Konzerte. Unter seiner Leitung gründete sich auch das Ensemble „Jazz-O-Phonics“, das von Auftritten beim Stadtfest oder dem Neujahrsempfang bekannt ist.
Musikschule in Schmalkalden Neuer Lehrer, neuer Workshop
Klara Lochner 23.01.2026 - 17:46 Uhr