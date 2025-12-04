Sie nehmen sich Zeit für andere, geben ihnen Kraft und Empathie, haben immer ein offenes Ohr für deren Probleme, können zuhören und aushalten. Oft reicht eine leise Geste. Ihr Dasein beglückt andere. Gemeint sind ehrenamtliche Hospizbegleiter. „Eure Herzenswärme und euer Engagement hat unser Jahr geprägt. Ihr gebt dem Hospizdienst Leben und Würde“, wandte sich Saskia Matthis, die gemeinsam mit Theresa Grobe beim Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst in Schmalkalden als Koordinatorin arbeitet, an die ehrenamtlichen Hospizbegleiter.