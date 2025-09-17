Schmalkalden: Nachts im Museum

 
Eine bunte Mischung aus Kultur, Geschichte und Musik begeisterte das Publikum auf Schloss Wilhelmsburg.

 
Theater im Museum: Eine tolle Idee und ein schöner Auftakt. Foto: Schloss Wilhelmsburg/Bühner

Nach einigen Jahren Pause war es am Vorabend zum Tag des offenen Denkmals wieder soweit: Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden öffnete seine Tore zur Museumsnacht. Trotz der umfangreichen Sanierungs- und Baumaßnahmen der Stiftung Schlösser und Gärten, der Eigentümerin der Anlage, stellte das engagierte Museumsteam gemeinsam mit dem Zella-Mehliser Verein Provinzkultur eine abwechslungsreiche und stimmungsvolle Veranstaltung auf die Beine. Unterstützt wurde die Museumsnacht von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen- Thüringen, die das Event in ihre erfolgreiche Reihe „Hör mal im Denkmal“ einband. Michael Kraus, Referent der Stiftung, würdigte das Herzblut und die Hingabe der Veranstalter: „Hier haben sich zwei Partner gefunden, die hervorragend zueinander passen und dieses wunderschöne wie einzigartige Schloss zum Tag des offenen Denkmals kulturell zum Leuchten bringen.“

Mit seiner gewohnt mitreißenden Art hieß Museumsdirektor Kai Lehmann die Gäste willkommen. Schon zu Beginn wurde deutlich: Diese Nacht versprach mehr als nur ein kulturelles Rahmenprogramm – sie war zugleich eine Einladung, Schloss Wilhelmsburg in besonderem Licht zu erleben. Die Besucher konnten die prächtigen Räume und Flure erkunden, aktuelle Sonderausstellungen wie „Der Schmalkaldische Bund“, „Reformatoren vor Luther“ oder die frisch eröffnete Schau „500 Jahre Bauernkrieg im Henneberger Land“ entdecken und zugleich einen exklusiven Blick auf die im Entstehen begriffenen Bereiche der neuen Dauerausstellung werfen. Das Museumsteam stand den Gästen dabei für Fragen zur Verfügung und sorgte mit kleinen Mitmachspielen für heitere Abwechslung.

Den Auftakt zu einem bunten Abend voller Kultur und Begegnungen gestalteten Jan Mixsa und Jörg Schmidt vom Figurentheater TAB aus Ilmenau. Ihr Stück „Anpackanleitung – Fast eine Romanze oder: Immer weiter auf der Leiter“ entpuppte sich als ebenso humorvoll wie berührend. In dieser skurril-charmanten Inszenierung trat das Publikum der resoluten Oma Adler gegenüber, die sich auch im hohen Alter nicht unterkriegen ließ und beherzt zupackte – zur Not sogar bei ihrem Hausarzt. Was folgte, war ein ungewöhnlicher Theaterabend, reich an Puppenspiel, Musik, anarchischem Witz und einer gehörigen Portion kindlicher Spielfreude.

Nach einer kurzen Umbaupause trat erneut der Kai Lehmann auf die Bühne und nahm die Gäste mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Mit spürbarer Leidenschaft und eindringlicher Erzählweise berichtete er von einer Scharfrichter-Dynastie aus Meiningen und Schmalkalden – ein faszinierender, oft vergessener Teil der Regionalgeschichte. Sein Vortrag fesselte das Publikum, bot historische Tiefe und sorgte an manchen Stellen für spürbare Gänsehaut. Musikalisch umrahmt wurde die Museumsnacht von Timo Schneider und Leonard Goxhufi, die mit ihrem virtuosen Spiel am Flügel während der Pausen für wohltuende Klänge sorgten.

Den harmonischen Ausklang des Abends gestaltete schließlich das Duo „Con Anima“. Die Cellistin Renate Kubisch und der Akkordeonist Thomas Reuter verzauberten mit einer feinfühligen Mischung aus Klassik, Weltmusik und Improvisation. Mal temperamentvoll und beschwingt, mal melancholisch und verträumt, schufen sie eine dem Abschluss würdige Atmosphäre.

Das Fazit der Kulturschaffenden fiel eindeutig aus: ein rundum gelungener Abend, der Lust auf mehr machte – auch wenn, wie stets, Raum für kleine Verbesserungen blieb.