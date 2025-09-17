Schmalkalden: Nachts im Museum

Nach einigen Jahren Pause war es am Vorabend zum Tag des offenen Denkmals wieder soweit: Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden öffnete seine Tore zur Museumsnacht. Trotz der umfangreichen Sanierungs- und Baumaßnahmen der Stiftung Schlösser und Gärten, der Eigentümerin der Anlage, stellte das engagierte Museumsteam gemeinsam mit dem Zella-Mehliser Verein Provinzkultur eine abwechslungsreiche und stimmungsvolle Veranstaltung auf die Beine. Unterstützt wurde die Museumsnacht von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen- Thüringen, die das Event in ihre erfolgreiche Reihe „Hör mal im Denkmal“ einband. Michael Kraus, Referent der Stiftung, würdigte das Herzblut und die Hingabe der Veranstalter: „Hier haben sich zwei Partner gefunden, die hervorragend zueinander passen und dieses wunderschöne wie einzigartige Schloss zum Tag des offenen Denkmals kulturell zum Leuchten bringen.“