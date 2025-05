Schmalkalden: Nachruf: Loyal, kompetent, geschätzt

Anfang April hatte ihr ehemaliger Chef, der Schmalkalder Bürgermeister Thomas Kaminski, noch kurz mit Regina Lochner gesprochen, die sich zum Tag der offenen Tür die neuen Räume der Lokalredaktion ihrer Heimatzeitung am Altmarkt angeschaut hatte. Dass sie nur noch wenige Wochen hatte, habe man ihr nicht angemerkt, sagen er und alle, die sie an diesem Tag erlebten. Deshalb sei er „sehr erschrocken“, als er die Nachricht erfuhr, dass Regina Lochner nur wenige Tage nach ihrem 72. Geburtstag am 12. Mai verstorben ist.