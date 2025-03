Schmalkalden: Nachrichtenprofis gehen in die Schule

Jährlich nutzt der Verein „Journalismus macht Schule“ den Tag der Pressefreiheit, um Journalistinnen und Journalisten aus unterschiedlichen Medien in die Klassenzimmer zu bringen. Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern praxisnah zu vermitteln, wie Nachrichten entstehen, welche Herausforderungen in der journalistischen Arbeit auftreten und warum eine unabhängige Presse unverzichtbar für die Demokratie ist. Für Schulgespräche stehen auch 2025 wieder renommierte Journalistinnen und Journalisten von Zeitungen und Rundfunk bereit wie Dunja Hayali, Giovanni di Lorenzo, Mirko Drotschmann und Louis Klamroth. Aber auch viele Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten verschiedener Medienhäuser in ganz Deutschland machen mit. Auch die Verlagsgruppe Hof-Coburg-Suhl-Bayreuth, zu der die Zeitungstitel Freies Wort und Südthüringer Zeitung gehören, ist dabei.