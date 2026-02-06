Im Reinhard-Naumann-Haus fand kürzlich das gemeinsame Musikprojekt des Gymnasiums und der Musikschule Schmalkalden unter dem Titel „Das fliegende Klassenzimmer“ statt. Eine musikalische Weltreise durch verschiedene Länder, gespielt vom Drei-Generationen-Ensemble der Musikschule Schmalkalden, ließ die Fünftklässler des PMG in zwei Veranstaltungen in neue Klangwelten, Kulturen und Sprachen eintauchen. Unter der Leitung von Ute Ellenberg spielte das Orchester Lieder aus aller Welt. In dieser besonderen Schulstunde reisten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam durch Europa, Asien, die Karibik, Australien, den Orient und Amerika.