Sportunterricht ist anstrengend. Erst recht bei der Hitze. Alle haben Durst. Das Wasser tut gut. Die Mädels sind wieder fit. Doch da – abseits steht noch jemand. „Du bist komisch, ist doch logisch. Du bist einfach du und gehörst hier nicht dazu.“ Sie schütten deine Wasserflasche aus. Alles ist nass. Du sitzt auf dem Toilettendeckel und heulst. Der Hausmeister drückt dir einen Schrubber in die Hand. In den sozialen Medien entdeckst du plötzlich einen Mann am Jakobsbrunnen in Samarien. „Gibt´s die Bibel auch online?“ Natürlich und zack – schon ist das Publikum mittendrin in der Vergangenheit.