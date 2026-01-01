So ließen es die Wernshäuser ordentlich krachen. Die einminütige Langzeitbelichtung vom Schwicher zeigt dabei nicht nur viele Raketen, sondern auch den starken Wind, der die Leuchtspuren nach links weht. Eine Alternative zum flächendeckenden Krawall- und Feinstaubteppich sind vereinzelte Profi-Feuerwerke. Mit einem solchen machte am Silvestertag erneut Brotterode den Anfang, nämlich um 18 Uhr vor der Schanzenanlage über der Stadt.