Er sitzt auf dem Tisch, um seine Füße schleicht ein Fuchs. Die Augen geschlossen, zwischen den Lippen die Zigarre. Die eine Hand huscht über die Tastatur, die andere zieht am Instrument. „Tutto bene“. Wenn Philipp Hochmair als Lukas Geier im Krimi hoch oben im Gasteiner Tal Akkordeon spielt, dann ist „alles in Ordnung“. Sicherlich freut es den österreichischen Schauspieler, dass sein Instrument das Instrument des Jahres 2026 ist.