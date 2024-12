Schmalkalden: Mit 1,58 Promille Unfall verursacht

Der 40-Jährige befuhr am Abend die Recklinghäuser Straße in Richtung Innenstadt. Laut Polizeibericht blieb der Mann in einer leichten Rechtskurve mit dem Hinterrad seines Fahrzeuges an einem Bordstein hängen, woraufhin sich das Auto aufschaukelte und nach links zog. Der Fahrer versuchte gegenzulenken, verlor aber die Kontrolle und prallte zuerst gegen ein Verkehrszeichen, welches auf dem Gehweg stand, und kollidierte dann mit einem Stahlgeländer.