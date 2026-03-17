Ein ganzes Berufsleben lang in einem Betrieb zu verbringen, gilt mittlerweile als altbacken. Astrid Hatzel sieht das aber ganz anders. Im Juni werden es 37 Jahre, dass sie in Schmalkalden als Agrarchefin arbeitet. Langeweile, Stillstand oder gar fehlende Lust auf Veränderungen habe es nie gegeben. „Im Gegenteil“, sagt die Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Schmalkalden-Schwallungen. Immer wieder kamen neue Ansagen für die Landwirte oder Ärger – aber auch Freude darüber, wenn man gemeinsam mit den eigenen Leuten im Unternehmen eine Hürde geschafft hatte. „1990 hat uns kaum jemand eine Chance gegeben, dass wir überleben und wenn man dann – wie ich – Verantwortung übernimmt, rennt man nicht davon, wenn es schwierig wird“, blickt Hatzel zurück.