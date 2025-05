„Du bist ein Mensch“ – die ausgeschnittenen Worte klebte Merida auf eine alte Postkarte. Vorher hatte sie sie mit Bildern verschönert, so dass eine Collage entstanden war. Der Weg zum großen gelben Postkasten mit der Aufschrift „Menschlichkeit to go“ war kurz. Die Karte wanderte hinein und das Mädchen hatte ein gutes Gefühl. So wie alle, die zum großen Miteinander-Fest „Schmallle für alle“ am 1. Mai ihre selbst gestalteten Karten hineinwarfen. Jede sollte einen Begriff zum Thema Menschlichkeit enthalten. Die Idee dazu stammte von Claudia Büchner-Thron. In Vorbereitung der Veranstaltung hatten sie mit ihren Viertklässlern der Grundschule in Schmalkalden den gelben Postkasten gebastelt. Das Kartengestalten kam sehr gut an. Mit jeder wurde ein Stück Menschlichkeit verschickt.