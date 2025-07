Das Thüringer Gesetz zur Stärkung der Kommunen sieht in diesem Jahr zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 155 Millionen Euro für die Kommunen im Freistaat vor. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen kommt dabei in den Genuss von rund 3,3 Millionen Euro. Die CDU im Kreistag will die Gelder gerne für schlechtere Zeiten ansparen. Die Fraktion stellte in der jüngsten Kreistagssitzung deshalb den Antrag, diese zusätzlichen Mittel der allgemeinen Rücklage zuzuführen – „sofern diese nicht zur Deckung von unabweisbaren über- oder außerplanmäßigen Ausgaben für Pflichtaufgaben des Landkreises benötigt werden“. Und das eröffnet wiederum doch viele Möglichkeiten, das Geld einzusetzen.