Schmalkalden-Meiningen: Zahlreiche Unfälle durch Wintereinbruch

Zwölf Verkehrsunfälle hat die Polizei am Freitag in Schmalkalden-Meiningen registriert. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, kam es in den frühen Morgenstunden auf Grund der winterlichen Witterungs- und Straßenbedingungen im gesamten Landkreis zu teils starken Verkehrsbehinderungen. Insbesondere auf den Nebenstraßen der Rhön sowie den Bergen rund um Meiningen, die Zufahrt nach Dreißigacker sowie dem Rohrer Berg ging es für etwa zwei Stunden nur sehr beschwerlich voran. Die zwölf Verkehrsunfälle erschwerten ein Vorankommen zusätzlich – sowohl für den Berufsverkehr als auch für die eingesetzten Polizeibeamten. Bei den Unfällen sei es zum Glück meist bei geringfügigen Blechschäden geblieben, so der Polizeisprecher.