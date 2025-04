Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen bietet als einziger Landkreis in Thüringen ein eigenes Stipendienprogramm für Humanmediziner an. Wer Medizin studiert und im Anschluss in Schmalkalden-Meiningen tätig sein möchte, kann sich für das Stipendium bewerben. Grundlage für dessen Gewährung ist eine Richtlinie, die im Jahr 2022 verabschiedet wurde. Demnach erhalten jedes Jahr bis zu drei Medizinstudenten entsprechend der Vorgaben ein monatliches Stipendium in Höhe von 500 Euro. Im Gegenzug verpflichten sich die künftigen Mediziner, sich später im Landkreis als Hausarzt niederzulassen oder hier wenigstens fünf Jahre als Allgemeinmediziner tätig zu sein. Am Donnerstag präzisierte der Kreistag Schmalkalden-Meiningen nun die Richtlinie. Den Willen, dies tun zu wollen, hatte das Gremium bereits in der November-Sitzung bekundet.