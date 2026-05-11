Jeans, ein schwarzes Jackett und dazu ein Basecap: Joey Kelly kam nicht nur als einstiger Sänger der Kelly Family, sondern als nahbarer Sportler zum Tag der Wirtschaft. Ausdauer, Disziplin, Leidenschaft und Durchhaltevermögen – das eint ihn mit den vielen Unternehmern hierzulande und jenen, die am Mittwoch zur MZA Zweiradtechnik Meyer ins Gewerbegebiet Rohrer Berg gekommen waren. Dorthin in Meiningen, wo Ersatzteile für Simson und all die anderen Mopeds produziert werden, die einst im Suhler Simson-Werk vom Band liefen.