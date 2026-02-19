Das Projekt „TIZIAN“ richtet sich im Kreis an benachteiligte und bedürftige Personen, die als Eltern nicht von anderen Hilfsangeboten profitieren. Ihnen soll im Rahmen der in Meiningen und in Schmalkalden seit 2013 bestehenden Initiative Unterstützung gegeben werden. Deren Ziel ist es, dass die Teilnehmer befähigt werden, ihr Leben wieder selbst zu bewältigen. Dazu bietet das Projekt Workshops und Trainings zur Selbstwahrnehmung, zur Stärkung des Selbstvertrauens, zu den Themen Kommunikation, Konfliktlösung, Motivation und Lebensplanung. Auch ein Bewerbungstraining und die Orientierung auf dem Arbeitsmarkt gehören dazu.