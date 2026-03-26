Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen passt seine Altkleidersammlung an die veränderten Marktbedingungen an. Hintergrund ist eine bundes- und europaweit angespannte Situation in der Alttextilverwertung, die eine wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Sammlung zunehmend erschwert. „Der Markt für Alttextilien ist derzeit faktisch zusammengebrochen. Insolvenzen großer Sortierbetriebe und eine deutlich sinkende Qualität der gesammelten Kleidung stellen die gesamte Branche vor enorme Herausforderungen“, erklärt Torsten Jahns, Geschäftsführer der Schmalkalden Stadtreinigung GmbH (SSR). Viele Textilien seien aufgrund von Fast-Fashion kaum noch wiederverwendbar. Gleichzeitig stiegen die Kosten für Sortierung und Verwertung deutlich an. Andere Landkreise müssen seinen Worten zufolge für die Abnahme der Alttextilien inzwischen viel Geld aufwenden, mit negativem Einfluss auf die dortigen Abfallgebühren. „Wir wollen hier gegensteuern“, so Jahns.