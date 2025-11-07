Als Prachtregion Schmalkalden-Meiningen wollte sich der Landkreis auf der diesjährigen Messe „Reisen und Caravan“ präsentieren. Das gelang offenbar sehr erfolgreich, denn das Fazit der Verantwortlichen klingt zufrieden. „Alle vier Messetage lang herrschte reger Andrang am Stand des Landkreises in Halle 1 – und das Interesse der mehr als 37.000 Besucherinnen und Besucher war groß“, heißt es in einer Stellungnahme. Viele Neugierige hätten die Gelegenheit genutzt, um sich über die schönsten Wander- und Radstrecken, Camping- und Caravanplätze, Familienausflüge und kulturelle Highlights zwischen Rennsteig und Rhön zu informieren.