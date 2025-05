Den Weg für Jüngere frei zu machen, das war Peter Fräbel ein Anliegen. Deshalb legte der langjährige Bürgermeister von Floh-Seligenthal und FDP-Kreisrat sein Mandat im Kreistag Schmalkalden-Meiningen mit Wirkung zum 30. April nieder. Die Meinung des früheren Lehrers und Bürgermeisters war in dem Gremium stets gefragt und respektiert. Für ihn rückte nun Parteifreund Gerald Ullrich, ebenfalls aus Floh-Seligenthal, nach. Der frühere Bundestagsabgeordnete wurde am Donnerstag vom Kreistag auch in die jeweiligen Ausschüsse gewählt, in denen Peter Fräbel bereits in Abstimmung mit der CDU-Fraktion und der Fraktion der Freien Wähler tätig war.