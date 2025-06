Susanne Reich ist während der jüngsten Kreistagssitzung in der vergangenen Woche als Vizelandrätin für die nächsten sechs Jahre von Landrätin Peggy Greiser vereidigt worden. Die 42-Jährige schwor, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Freistaates Thüringen sowie alle in der Bundesrepublik geltenden Gesetze zu wahren und die Amtsgeschäfte gewissenhaft und unparteiisch zu erfüllen. Reich ist seit 2019 in Schmalkalden-Meiningen als hauptamtliche Beigeordnete tätig, wie das Amt offiziell heißt. Der Kreistag hatte Susanne Reich im April ohne Gegenstimme für eine weitere Amtsperiode bis 2031 gewählt. Die Verwaltungs-und Betriebswirtin mit einem Masterabschluss in Rechtswissenschaften leitet im Landratsamt den Fachbereich Ordnung und Sicherheit.