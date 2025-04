Hier müssen Kraftfahrer mit Verzögerungen rechnen: B 19 Walldorf - Wasungen Halbseitige Sperrung vom 22.04.2025 bis 02.05.2025 aufgrund Baumfällarbeiten L 1026 Wernshausen Halbseitige Sperrung vom 26.04.25 bis 09.05.2025 aufgrund Fassadenarbeiten L 1118 Viernau - Benshausen Halbseitige Sperrung mit Ampel vom 22.04.25 bis 23.04.2025 aufgrund Asphaltarbeiten L 1140 Dillstädt, Hauptstraße Halbseitige Sperrung vom 14.04.25 bis 11.05.2025 aufgrund Glasfaserausbau L 3089 Salzbrücke - Partebrücke Halbseitige Sperrung am 23.04.25 aufgrund Brückenprüfung B 19 Meiningen, Dolmarstraße zw. Tankstelle und Kirche Helba Vollsperrung bis 25.04.2025 aufgrund Straßenunterhaltungsarbeiten, großräumige Umleitung B 19 Meiningen, Knoten Dolmarstraße/Leipziger Straße Verkehrsbehinderungen vom bis 25.04.2025 aufgrund Umbau Lichtsignalanlage B 62 Zella-Mehlis, Meininger Straße und Talstraße Verkehrsbehinderungen vom bis 19.04.2025 aufgrund Glasfaserausbau L 1024 Brotterode-Trusetal Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.12.2025 aufgrund Ausbau Telekommunikation L 1124 Kaltensundheim, Mittelsdorfer Straße Vollsperrung bis 17.04.2025 aufgrund Austausch Schachtdeckel und Schieberkappen, innerörtliche Umleitung ausgeschildert L 1124 Oberkatz, Dörrensolzer Straße Halbseitige Sperrung bis 17.04.2025 aufgrund Errichtung Strom-Hausanschluss L 2618 Friedelshausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 17.04.2025, halbseitige Sperrung vom 22.04.2025 bis 02.05.2025 aufgrund Reparatur Wasserleitung L 2619 Wahns, Wahnser Hauptstraße Vollsperrung bis 17.04.2025 aufgrund Austausch Trinkwasserschieber, Umleitung ausgeschildert L 2621 Herpf, Schmiedsgasse Vollsperrung bis 17.04.2025 aufgrund Herstellung Hausanschluss, Umleitung ausgeschildert A 71 Anschlussstelle Meiningen-Süd Sperrung der Auffahrt in Fahrtrichtung Schweinfurt bis 05.05.2025 aufgrund Tunnelinstandsetzung L 1026 Seligenthal, Gothaer Straße Vollsperrung bis 30.10.2025 aufgrund Kanal- und Straßenbau, ab 01.04.2025 Beginn 3. BA zw. Hohleborner Straße bis OE Hohleborn, Umleitung über Brotterode-Trusetal L 1026 Helmers Vollsperrung bis 23.12.2025 aufgrund Kanal- und Straßenbau, großräumige Umleitung über Bad Salzungen ausgeschildert L 1026 Rosa, Hauptstraße Halbseitige Sperrung bis 30.04.2025 wegen Verlegen von Kabeln L 1026 Landkreis Gotha, Ortslage Friedrichroda Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.07.2025 wegen Ersatzneubau Stützwand L 1117 Steinbach-Hallenberg, Kälberzeil Vollsperrung bis 17.04.2025 wegen Verlegen der Gasleitung, Umleitung für Pkw über Altersbach, Umleitung für Lkw über Schmalkalden L 1124 Meiningen, Landsberger Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 30.04.2025 aufgrund Austausch/Erneuerung Schieberkappen L 1126 Floh, Bahnhofstraße Vollsperrung bis 30.04.2025 aufgrund Kanal- und Straßenbau 1. Bauabschnitt, innerörtliche Umleitung ausgeschildert L 3247 Ortsausgang Zella-Mehlis bis Rondell Oberhof Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.05.2025 aufgrund von Baumfällarbeiten (Wanderbaustelle) K 84 Schwallungen, Eisenacher Straße Vollsperrung bis 31.12.2025 aufgrund Kanal- und Straßenbau, innerörtliche Umleitung ausgeschildert K 2512 Steinbach-Hallenberg, Dörntal Halbseitige Sperrung bis 31.05.2025 aufgrund Straßen- und Kanalbau in Gemeindestraße K 2512 Steinbach-Hallenberg, Dörntal Halbseitige Sperrung bis 30.04.2025 aufgrund Glasfaserausbau Gemeindeverbindungsstraße Unterkatz – Oepfershausen Vollsperrung bis 26.09.2025 aufgrund Kanal- und Straßenbau.