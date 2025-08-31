Seit drei Wochen läuft der Unterricht im neuen Schuljahr wieder auf Hochtouren. Während in den Klassenzimmern längst wieder gelernt wird, lohnt trotzdem noch einmal ein Blick auf die Ferienzeit. In den sechs Wochen Sommerpause waren zahlreiche Baufirmen in den Schulen tätig. Sie nutzten die unterrichtsfreie Zeit, um Gebäude zu sanieren, Außenanlagen zu erneuern und digitale Infrastruktur auszubauen. Rund 7,8 Millionen Euro investierte der Landkreis massiv in die Bildungseinrichtungen. Zusätzlich stehen 1,8 Millionen Euro für die Digitalisierung bereit.