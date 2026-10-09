Nur weil Hartmut B. aus der Rhön (Name und Wohnort geändert) seinen Lkw-Führerschein für die Klasse CE verlängern lassen will, droht ihm am Ende die Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises sogar das Entziehen der gesamten Fahrerlaubnis - mit allen Führerscheinklassen - an. Die Klasse CE für den 40-Tonner braucht der Berufskraftfahrer im Moment eigentlich nicht. Seine Firma hat derzeit keinen solchen schweren Lastwagen im Fuhrpark. Die Klassen C und C1 würden eigentlich reichen. Aber getreu dem Motto: Was man hat, das hat man möchte er auch weiterhin einen 40-Tonner steuern dürfen. Deshalb stellt er sich Ende 2023 beim Arzt der Berufsgenossenschaft vor und füllt wahrheitsgemäß alle Fragebögen aus. Der Berufskraftfahrer gibt dabei an, dass er schnarcht. Bei der Untersuchung wird bei ihm außerdem ein hoher Blutdruck festgestellt.