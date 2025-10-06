Der Regionalverband Schmalkalden-Meiningen-Suhl der Grünen hat ein neues Führungsduo. Auf der Vorstandssitzung wählten die Mitglieder die Meiningerin Marie-Luise Markgraf-Leischner und den Schmalkalder Josef Wilhelm in das Spitzenamt. Wie der Vorstand mitteilt, sei sich damit für eine ausgewogene Kombination aus jugendlichem Engagement und politischer Erfahrung entschieden worden, um den Verband in die Zukunft zu führen. Das neu gewählte Sprecher-Duo übernehme in einer Zeit wachsender Herausforderungen die Verantwortung für die politische Ausrichtung des Regionalverbandes. Mit dieser Wahl setze die Partei ein deutliches Zeichen für Kontinuität und Erneuerung zugleich.