Wenige Wochen vor dem Start in den Olympia-Winter hat der Landkreis Schmalkalden-Meiningen sein Sponsoring für Christopher Grotheer und Katherine Sauerbrey bekräftigt. Beide Spitzensportler werden eine weitere Saison für die Prachtregion werben. Am Rande der Vertragsunterzeichnung erkundigte sich die Landrätin zum Stand der Saisonvorbereitungen und den gesteckten Zielen für den bevorstehenden Olympiawinter. Die beiden Wintersportler blicken zudem erwartungsvoll auf den Heim-Weltcup 2026. Vom 8. bis zum 26. Januar wird Oberhof Gastgeber für den Biathlon-, den Rennrodel- und den Skilanglauf-Weltcup sein.