Wer genau hingeschaut hat, der konnte sie längst entdecken: Seit einem Monat rollen drei neue MAN-Elektrobusse durch den Landkreis. Am Mittwoch wurden sie im Beisein von Thüringens Umweltminister Tilo Kummer (BSW) und Landrätin Peggy Greiser (parteilos) offiziell an die Meininger Busbetriebe (MBB) übergeben. Das kreiseigene Unternehmen verfügt damit über acht E-Busse. Die drei neuen MAN Lion’s City E.LE werden sowohl im Stadtverkehr Meiningen als auch auf den Regionallinien unterwegs sein.