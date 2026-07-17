In etlichen Schulen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen wird gerade gearbeitet. Handwerker tauschen Brandmeldeanlagen aus, sanieren Sanitärbereiche, errichten Photovoltaikanlagen oder gestalten Schulhöfe neu. Der Landkreis nutzt die unterrichtsfreie Zeit traditionell als wichtigstes Zeitfenster für Bauarbeiten. Insgesamt fließen nach Angaben des Landratsamtes in diesem Jahr rund 7,6 Millionen Euro in Bau- und Sanierungsmaßnahmen an den Schulen. Weitere 1,2 Millionen Euro sind für die Digitalisierung vorgesehen.