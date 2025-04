Der Fachdienst Abfall und Altlasten im Landratsamt informiert, dass in der Zeit vom 28. April bis 27. Mai die mobile Schadstoffkleinmengensammlung stattfindet. Darüber hinaus können an vier zusätzlichen Terminen im Juni an den Wertstoffhöfen Meiningen, Schmalkalden, Zella-Mehlis und Kaltennordheim ebenfalls Schadstoffkleinmengen am Schadstoffmobil abgegeben werden.