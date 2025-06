Frank Förtsch ist täglich mit seinem Hund, einem Weimaraner, unterwegs, kennt sich als Freizeit-Jäger in Wald und Flur sehr gut aus und geht im November in Altersrente. Das alles sind beste Voraussetzung für seine neue Aufgabe: Der 62-jährige Untermaßfelder ist jetzt als Kreiswegewart für die Regionen Rhön und Grabfeld zuständig. Landrätin Peggy Greiser berief ihn zu Beginn der jüngsten Kreistagssitzung in das Ehrenamt.