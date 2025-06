Marc Reggentin betritt als einer der Ersten am Donnerstagnachmittag den Sitzungssaal des Meininger Landratsamtes. Er trägt ein dunkelblaues Jackett, helles Hemd, Brille und lächelt freundlich. Der 43-jährige Würzburger stellt sich an diesem Nachmittag den Kreistagsmitgliedern vor, die ihn anschließend ohne Gegenstimme bei drei Enthaltungen auf eine neue Mission schicken werden: Reggentin übernimmt – so heißt es in dem Beschluss – von Juli bis Dezember 2025 als Geschäftsführer das operative Geschäft im Elisabeth-Klinikum Schmalkalden und des MVZ Gesundheitszentrums. In seiner Vorstellung hat der Franke, der in Coburg aufwuchs, auf seine 20-jährige Erfahrung im Krankenhaus-Management hingewiesen. Er ist bislang als Geschäftsführer für Kliniken, Medizinische Versorgungseinrichtungen und Seniorenheimen tätig gewesen.