Die Plakate der Kandidaten zieren das Schaufenster des ehemaligen Geschäftes in der Wettiner Straße in Meiningen. Wo einst Bekleidung verkauft wurde, versucht die Linke nun ihre Politik an den Mann, respektive Frau, zu bringen. Dabei scheinen die Genossinnen und Genossen um Kreisvorsitzenden Ronald Hande nach der verlorenen Landtagswahl vom bundesweiten Aufwärtstrend zu profitieren. Die Linke zählt mittlerweile wieder etwa 88 000 Mitglieder. In Thüringen wurden seit Jahresbeginn knapp 3800 neu aufgenommen. Im Kreisverband Schmalkalden-Meiningen kamen allein am Freitag zwei neu hinzu. Seit Jahresbeginn waren es schon 24, welche die Reihen der Linken stärken.