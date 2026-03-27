Schmalkalden‑Meiningen: Ministerium lobt Jobcenter

„Die Zahlen zeigen, dass Integration in Arbeit gelingt – auch unter herausfordernden Bedingungen. Besonders erfreulich ist, dass viele Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte zunehmend auf eigenen Beinen stehen und ihren Lebensunterhalt selbst sichern können“, erklärt die Leiterin des Kommunalen Jobcenters, Steffi Ebert.

Trotz eines leichten Rückgangs der Integrationsquote – bedingt unter anderem durch die schwache gesamtwirtschaftliche Entwicklung – konnte die Qualität der Integrationen gesteigert werden.

So ist der Anteil der sogenannten bedarfsdeckenden Integrationen gestiegen – also sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen, durch die ein Haushalt gänzlich ohne Bürgergeld auskommt. Gleichzeitig wurde der verfestigte Langzeitleistungsbezug weiter zurückgedrängt.

Neue Herausforderungen in 2026

Mit Blick auf das Jahr 2026 stehen bereits neue Herausforderungen an: Durch das 13. SGB II-Änderungsgesetz sowie weitere Anpassungen im Leistungsrecht ergeben sich zusätzliche Anforderungen an die Arbeit des Jobcenters.

„Wir werden uns auch den kommenden Aufgaben mit der gleichen Professionalität und Einsatzbereitschaft stellen. Unser Ziel bleibt es, Menschen nachhaltig in Arbeit zu bringen und soziale Teilhabe zu ermöglichen“, so Steffi Ebert.

Der Landkreis sieht sich damit gut aufgestellt, um auch künftig eine leistungsfähige und verlässliche Grundsicherung für Arbeitsuchende sicherzustellen.