Fast alles richtig gemacht hat eine Person aus dem Kreis Schmalkalden-Meiningen am diesjährigen Frauentag. Der oder die Lottospieler/in hatte alle sechs Gewinnzahlen des „Super 6“-Zusatzspiels vom 8. März getroffen. Der Glückspilz bekommt 100 000 Euro überwiesen, teilte Thüringen-Lotto am Montag in Suhl mit. Gewinnwahrscheinlichkeit für diesen Treffer: Eins zu eine Million. Ob nun eine Dame den Frauentag vergoldet bekam oder ein Mann sich seinen eigenen Feiertag erspielte? Weiß auch die Suhler Lottofee erst, wenn er/sie sich meldet. Da kann man nur tippen. Trefferwahrscheinlichkeit: eins zu zwei.