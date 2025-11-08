Landrätin Peggy Greiser hat zur Kreistagssitzung am Donnerstagabend den Haushaltsplan-Entwurf für das kommende Jahr eingebracht und dabei harsche Kritik an der Landespolitik geäußert. Ihren Worten zufolge gehen die Sozialausgaben des Landkreises Schmalkalden-Meiningen rasant in die Höhe. Der Zuschussbedarf werde im nächsten Jahr voraussichtlich um zusätzliche 8,2 Millionen Euro steigen. So wachse der kommunale Zuschussbedarf bei der Eingliederungshilfe zur Unterstützung behinderter Menschen voraussichtlich um 2,4 Millionen auf 30 Millionen Euro, bei der Kinder- und Jugendhilfe um 1,8 Millionen auf fast 22 Millionen und bei der Sozialhilfe um 1,2 auf 8,5 Millionen Euro.