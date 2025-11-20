Wer im Landratsamt arbeitet, hat einen sicheren Job. Diese Annahme ist weit verbreitet und doch falsch, wie sich zu Wochenbeginn in Schmalkalden-Meiningen zeigte. Da wurde der Fachdienstleiter Personal während der Arbeitszeit im wahrsten Sinne des Wortes vor die Tür gesetzt. Nach Erhalt der fristlosen Kündigung sei er laut Berichten von Augenzeugen vom Büro bis vor die Tür des Verwaltungsgebäudes am Obertshäuser Platz in Meiningen begleitet worden. So sollte offenbar sichergestellt werden, dass keinerlei Dokumente oder IT-Technik mitgenommen werden. Ebenso habe der Betroffene seinen Dienstausweis abgeben müssen.