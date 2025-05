Der Werksausschuss des Kommunalen IT-Service des Landkreises Schmalkalden-Meiningen beschloss die Vergabe zur Beschaffung von neuen iPads für die Schulen. Die Regelschule Schwarza erhält 30 dieser Tablets, die Thüringer Gemeinschaftsschule Trusetal ebenfalls. Das Berufsbildungszentrum Meiningen bekommt 64 Stück. Insgesamt sollen die 124 Geräte zum Preis von 46 600 Euro erworben werden. Der Auftrag geht an die Firma EduXpert by Compstore in Regensburg.