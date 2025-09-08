Gerade im ländlichen Raum fährt nur selten ein Bus. Wer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, weiß davon ein trauriges Lied zu singen. Um die Mobilität der Bürger zur verbessern und Lücken im öffentlichen Netz zu schließen, stößt die Idee von Bürgerbussen mit bis zu acht Fahrgast-Sitzen auf steigendes Interesse. Das Konzept fußt auf das ehrenamtliche Engagement von Fahrerinnen und Fahrern. Aktuell gibt es Bürgerbusse in Floh-Seligenthal und Breitungen. Aber auch in anderen Gemeinden fällt die Idee auf fruchtbaren Boden, allerdings bremst das finanzielle Risiko Initiativen häufig aus.