Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist für Menschen ungefährlich, für Haus- und Wildschweine aber lebensbedrohlich. Damit die Zuchtbestände in landwirtschaftlichen Unternehmen, aber auch bei privaten Haltern, nicht von der Schweinepest bedroht oder gar hingerafft werden, ist den meisten Kreistagsmitgliedern in Schmalkalden-Meiningen Vorsorge gegen die ASP wichtig. In ihrer jüngsten Sitzung bestätigte der Kreistag deshalb das Erlassen der Gebühren für eine Trichinenprobe.