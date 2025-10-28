Mit moderner Technik hat der Landkreis auf insgesamt rund 195 Kilometern Kreisstraße in den vergangenen Wochen Schlaglöcher ausgebessert und Risse im Asphalt versiegelt, um die Fahrbahnen zu sichern und gravierende Winterschäden zu vermeiden. „Unser Ziel ist es, möglichst alle Schadstellen vor Beginn des Winters zu schließen. Jede vorbeugende Maßnahme spart im Frühjahr aufwendige und teure Reparaturen“, erklärt Landrätin Peggy Greiser.