Der Bereich um die Turnhalle der Grundschule „Ludwig Chronegk“ ist abgesperrt. Hier errichtet eine Firma Anlagen im Außenbereich. So entsteht derzeit der Schulgarten neu, der künftig über sechs Hochbeete für Gemüse, Garten- und Heilkräuter verfügt. In dieser grünen Zone wird zudem eine Wasserzisterne zum Speichern von Regenwasser errichtet, die der Bewässerung der Beete und der ebenfalls neu gepflanzten Sträucher und Stauden dient. Ein Pavillon mit Bank und Tischgruppe entsteht außerdem, dazu zwei Sitzbalken für den Unterricht im Freien. Eine offene und eine überdachte Ruhezone werden gebaut, die Freispielfläche erhält neue Asphaltbemalungen mit sechs Motiven. Den meisten Erwachsenen dürften die Hüpfkästen mit Zahlen und Buchstaben noch in Erinnerung sein, die seinerzeit mit Kreide aufgemalt wurden. Nun werden sie auf dem Spielplatz der Ludwig-Chronegk-Grundschule gleich fest mit Farbe aufgemalt. Die Kinder, die am Donnerstag den Ferienhort besuchten, dürfen sich schon freuen. Ihr Spielbereich erhält zudem einen neuen Fallschutz, der Sandkasten wird erneuert, eine frei stehende Kletterwand montiert und ein Balancierbalken aufgestellt. Das dürfte für reichlich Bewegung und Spaß sorgen, wenn die Schüler nach dem Unterricht im Hort ihre Freizeit verbringen.